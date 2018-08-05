Kasımpaşa eski futbolcusu Tunay Torun ile anlaştı

Mavi- Beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Başakşehir’le büyük oranda anlaştı. Eski takımına geri dönmek isteyen tecrübeli oyuncunun da Kasımpaşa’ya ‘Evet’ dediği öğrenildi.

2016-2017 sezonu sonunda Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren ve Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu, yeni takımında istediğini bulamadı. Tunay 2017-2018 sezonunda Başakşehir'de sadece 11 kez forma şansı bulabilirken, 1 asist yapabildi.

Tunay Torun'un Kasampaşa'ya transferinin resmen açıklanması bekleniyor.