Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, 3-2 kazandı.

Kasımpaşa, 2. dakikada John Murillo ile öne geçti. Malatyaspor, Eren Tozlu'nun 10. dakikadaki kafa golüyle skora eşitliği getirdi ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa, Mahmoud Trezeguet ile 49. dakikada tekrar öne geçti. Malatyaspor, Aytaç Kara'nın 72. dakikada gelen penaltı golüyle skoru eşitledi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 89. dakikada Markus Neumayr, frikikten attı.

2-2'den sonra ataklarını sürdüren Kasımpaşa'da Bernard Mensah, sahalarda çok nadir görülen bir gol kaçırdı. Trezeguet'nin pası sonrası altıpas içerisinde topla buluşan Bernard Mensah, bomboş kaleyle karşı karşıya kaldı ancak topu üst direğe nişanladı.

Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti. Malatyaspor ise 4 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Malatyaspor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.