Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçti

Kasımpaşa - Göztepe maçında kazanan, 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mensah, 53. dakikada Murillo ve 79. dakikada Popov'dan geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 47. dakikada Andre Castro kaydetti.

Bu sonucun ardından zirveyi zorlayan Göztepe yara aldı ve 17 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve puanını 11 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Beşiktaş'ı konuk edecekken, Kasımpaşa ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.