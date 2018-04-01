Kasımpaşa, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 24. dakikada Veysel Sarı ve 90+2. dakikada Trezeguet'ten geldi. Göztepe'de 70. dakikada Kosanovic ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa karşısında özellikle maçın ikinci yarısında büyük bir üstünlük kuran ve rakip kaleyi adeta abluka altına alan Göztepe, yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi. Göztepe karşısında çok kritik bir galibiyetin aronda imza atan Kasımpaşa, ligdeki puanını 34'e yükselterek rahat bir nefes aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Göztepe ise, Kasımpaşa yenilgisinin ardından ligde 40 puanda kaldı.

GÖZTEPE'DE FLAŞ DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının on birinde büyük bir sürprize imza attı. Genç teknik adam, ikinci yarıda sadece 3 maçta 50 dakika oynayan Oscar Scarione'ye aylar sonra ilk 11'de forma verdi.

Yedek kulübesine mahkum olan Arjantinli futbolcu, Rotman'ın yerine orta sahada görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda cezaları sona eren Poko ve Selçuk kadroda yer aldı. Poko on birde görev alırken, Selçuk yedek soyundu.

İzmir ekibinde sakatlıklarından dolayı stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan ile golcü Ömer 21 kişilik kafilede yer bulamadı. Göztepeli taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin sarı-kırmızılı futbolsever Bornova Stadı'nı doldurdu.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Maçtan önce atkı ve flamalarla görsel şov yapan taraftarlar futbolcuları teker teker tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 50 Kasımpaşalı taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı. Kasımpaşalılar, '1950'nin şampiyonu Şanlı Göztepe' pankartı açtı, statta centilmenlik rüzgarları esti. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe takımının oyuncuları ve teknik kadrosu da karşılaşmayı izledi.

Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi maçtan önce Tamer Tuna ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk'a çiçek verdi.