Kasımpaşa kalecisinden alkışlanacak hareket Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle yere yığılan Kasımpaşalı oyuncu Veysel Sarı'yı takım arkadaşı kaleci Ramazan Köse, sırtına alıp soyunma odasına kadar taşıdı. Stadyumdaki taraftarlar da, kaleci Köse'yi bu davranışından dolayı alkışladı