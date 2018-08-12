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Kasımpaşa kalecisinden alkışlanacak hareket

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle yere yığılan Kasımpaşalı oyuncu Veysel Sarı'yı takım arkadaşı kaleci Ramazan Köse, sırtına alıp soyunma odasına kadar taşıdı. Stadyumdaki taraftarlar da, kaleci Köse'yi bu davranışından dolayı alkışladı

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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa karşısında son dakikalarda gelen gollerle 3-2 mağlup oldu. Müsabakasının sonunda sakatlanan Kasımpaşalı Veysel Sarı, maçın bitiş düdüğünün arından kendini yere bıraktı. Takım arkadaşının sakatlandığını gören kaleci Ramazan Köse, arkadaşını sırtına alarak soyunma odasına kadar taşıdı. Sakatlanan arkadaşını sırtında taşıyan kaleci Köse'ye, maçı izleyen taraftarlar da, alkışlarla destek verdi. Sakatlanan Veysel Sarı'nın karşılaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

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