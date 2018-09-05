Kasımpaşa, Süper Lig'de Galatasaray'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda, topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu.

Milli takımlarında bulunan Trezeguet, Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov ve Tarkan Serbest katılmadı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.