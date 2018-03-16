Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: Son vuruşlarda yetersiz kaldık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, basit oynamaları gereken yerde kaybettikleri bir topla golü yediklerini belirterek, "İkinci yarıda 10 kişi kaldık. Sonra 2-0 geriye düştük. Ardından oyuncularım daha doğru oynamaya başladılar. Rakibi baskı altına aldık, goller bulduk. Riskler aldık ancak kötü bir paylaşımdan geriye düştük ve maçı döndürme çabamız yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Özdeş, karşılaşmadaki hakem kararlarına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Karşılaşma ilk yarıdaki Antalyaspor maçına benziyor. İlk maçta da çok kötü bir kırmızı kart vardı. Görüntüleri tekrar seyrediyorum, Sakıb'la da konuştum, 'pozisyon için penaltı' dedi. Bir standartsızlık söz konusu. Antalyaspor'u kutluyorum. Kötü bir maç kaybettik. Kasımpaşa mücadelesine devam edecek ve her maçı kazanmak için oynayacak. Umuyorum, kalan maçlarda istediğimiz puanları toplarız."