Kasımpaşa Trezeguet'nin bonservisini aldı
Kasımpaşa, sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Trezeguet'in bonservisini aldı.
Kasımpaşa'dan flaş transfer hamlesi geldi.
Kasımpaşa, Anderlecht'ten Trezeguet'in bonservisini aldı. Trézéguet'nin bonservisi 2.5 milyon Euro'ya mal olurken 3 yıllık anlaşma sağlandı.
(Ajansspor)
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