Kasımpaşa uzatmalarda güldü
Kasımpaşa - Osmanlıspor maçında turu kapan taraf, 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, evinde Osmanlıspor ile kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 sona ererken, uzatma dakikalarında golü bulan Kasımpaşa, 1-0'lık skorla çeyrek final biletini kaptı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 112. dakikada dar açıdan ağları bulan Turgut Doğan Şahin ile geldi.
Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, 7 Şubat Salı günü yapılacak ve Kasımpaşa'nın rakibi de belli olacak.
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