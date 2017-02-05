Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kasımpaşa uzatmalarda güldü

Kasımpaşa - Osmanlıspor maçında turu kapan taraf, 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, evinde Osmanlıspor ile kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 sona ererken, uzatma dakikalarında golü bulan Kasımpaşa, 1-0'lık skorla çeyrek final biletini kaptı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 112. dakikada dar açıdan ağları bulan Turgut Doğan Şahin ile geldi.

Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, 7 Şubat Salı günü yapılacak ve Kasımpaşa'nın rakibi de belli olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

Buzla kaplı göle daldılar

Buzla kaplı göle daldılar

Mercedes bakın nasıl değişti!

Mercedes bakın nasıl değişti!

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkan Erdoğan, Başbakan Yıldırım görüşmesi sona erdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA