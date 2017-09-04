Kasımpaşa'da yıldız futbolcu Adem Büyük kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kasımpaşa'da kaptan Adem Büyük kadro dışı bırakıldı. Paşa'da dünkü idmana çıkmayan Adem'in, teknik direktör Kemal Özdeş'in kadro dışı bıraktığı öğrenildi.
Adı transfer döneminde bir çok takımla anılan 30 yaşındaki golcü, 2011-12'den bu yana lacivert-beyazlılarda forma giyiyor. Geçen sezon 24 maçta 9 gol atam Adem Büyük, bu sezon ise 3 maçta fileleri havalandıramadı. (Fotomaç)
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