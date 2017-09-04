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Kasımpaşa'da yıldız futbolcu Adem Büyük kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Kasımpaşa'da kaptan Adem Büyük kadro dışı bırakıldı. Paşa'da dünkü idmana çıkmayan Adem'in, teknik direktör Kemal Özdeş'in kadro dışı bıraktığı öğrenildi.
 
Adı transfer döneminde bir çok takımla anılan 30 yaşındaki golcü, 2011-12'den bu yana lacivert-beyazlılarda forma giyiyor. Geçen sezon 24 maçta 9 gol atam Adem Büyük, bu sezon ise 3 maçta fileleri havalandıramadı. (Fotomaç)

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