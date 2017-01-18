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Kasımpaşa'dan kupada gol şov

Kasımpaşa, Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda puanını 12'ye çıkardı.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında Kasımpaşa, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, 90 dakika sonunda Sancaktepe Belediyespor karşısında sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa gruptaki puanını 12'ye çıkardı. Sancaktepe Belediyespor'un puanı ise 3'te kaldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Andre Castro, 16. dakikada Kenny Otigba, 38'de Samuel Eduok, 42 ve 59'da Batuhan Altıntaş, 61'de Adem Büyük kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada kendi kalesine Adem Büyük attı.

Grupta Çaykur Rizespor 13 puanla ilk sırada yer alıyor. Kasımpaşa grubun son maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak ve bu maçın sonucuna göre ilk 2 sıra netleşecek.

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