Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması!

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Trezeguet hakkında çıkan transfer söylentilerine dair beIN Sports'a konuştu.

Galatasaray'a gidiyor mu?

Transferin gözdesi Trezeguet ile ilgili açıklamalar yapan Nursal Bilgin, "Trezeguet başarılı bir sezon geçirdi. Bize, 'Burada devam edeceğim, Türkiye'de başka bir takıma da gitmek istemiyorum.' dedi. Ama bir opsiyonu var ve bir haber bekliyoruz. Galatasaray ile ilgili benim gördüğüm kadarıyla net bir şey yok. Dünya Kupası'nda Salah'ın yanında oynayacak ve herkesin gözü üstünde olacaktır. Almanya veya İngiltere'den teklif gelebilir." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia ediliyor.