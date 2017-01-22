Kasımpaşalı futbolcuları çıldırtan pozisyon!

Karşılaşmanın 34.dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın yaptığı kafa vuruşunu Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak çizgi üzerinden yaptığı 2 müdahale ile güçlükle çıkardı. Topun kale çizgisini geçtiğini düşünen Kasımpaşalı futbolcular pozisyonun ardından uzun süre gol itirazında bulundu. Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler golü vermedi ve oyunu devam ettirdi.



Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.