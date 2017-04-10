Kasımpaşa'nın penaltı kaçırdığı maçtan galip çıkmadı
Kasımpaşa - Konyaspor maçı karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.
Konyaspor 41. dakikada Bajic'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa'nın beraberlik sayısı, 75. dakikada Veysel Sarı'dan geldi. Öte yandan Kasımpaşa, 73. dakikada Titi ile kazandığı bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu skorun ardından Konyaspor puanını 39 yaparken, Kasımpaşa ise 36 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor evinde Gaziantepspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Karabüjkspor'a konuk olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.