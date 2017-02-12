Kasımpaşaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Başakşehir'i ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Titi, Popov, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro, Adem Büyük, Eduok, Koita
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren, Emre Belözoğlu, Mahmut, Vişça, Mossoro, Cengiz, Mustafa
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