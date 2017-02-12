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Kasımpaşaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Başakşehir'i ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
 
İLK 11'LER 
 
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Titi, Popov, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Castro, Adem Büyük, Eduok, Koita
 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren, Emre Belözoğlu, Mahmut, Vişça, Mossoro, Cengiz, Mustafa

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