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Kasper Hjulmand: Emre'ye de aynısını söylerdim, kendisini daha iyi tanımalı

Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden Danimarka'nın Nordsjaelland takımının teknik direktörü Kasper Hjulmand, Emre Mor ile sürekli konuştuğunu belirterek, milli futbolcunun neler yapması gerektiğini anlattı.

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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcularından Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un eski teknik direktörü Kasper Hjulmand, milli futbolcuya nasihatte bulundu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden Danimarka'nın Nordsjaelland takımı ile Sırbistan temsilcisi Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Danimarka'nın Farum kentindeki Right to Dream Park Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Danimarka ekibi tur şansını zora soktu.

Takımın teknik direktörü Kasper Hjulmand, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda muhtemel bir Beşiktaş eşlemesi ve Danimarka doğumlu milli futbolcu Emre Mor ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nordsjaelland'ın Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Emre Mor'un, Nordsjaelland tarafından Dortmund'a satışının erken olup olmadığıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı: "Bu futbolcudan futbolcuya değişiyor, ama bazı diğer oyuncularımıza göre, Emre'nin Dortmund'a transferinin erken olduğunu düşünmüyorum. Bazı genç futbolcuların kişiliklerini geliştirmesi ve zorlukları da yaşaması için 50 ile 100 arasında maç oynaması gerekiyor. Emre çok yüksek seviyede futbol oynuyor ve Dortmund gibi bir kulüp ve teknik direktörü kendisini isteyince tabii ki tutmakta zorlanıyorsunuz."

Almanya'nın köklü kulübü Dortmund'dan, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'a nasihatte de bulunan Hjulmand, "Emre her ligde oynayabilir. Kendisiyle sürekli konuşuyorum, kendisinin yapması gereken, Emre"ye de aynısını söylerdim, kendisini daha iyi tanımalı, daha sakin olmalı, duygusal davranmamalı ve hayatında en çok futbol düşünmeli." diye konuştu.

Beşiktaş ile eşleşme ihtimali

Hjulmand, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turunu geçeceğine inandığını söyledi.

Kendilerinin turu geçmeleri durumunda, play-off'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olmalarının kendi takımları için ağır bir eşleşme olacağını kaydeden Hjulmand, Beşiktaş'a karşı şanslarının az olduğunu kaydetti.

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