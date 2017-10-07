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Katalan medyasından flaş Arda iddiası!

Katalan basını Arda Turan'ın Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacağını yazdı.

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Barcelona'nın bu sezon oynadığı 11 resmi maçta da forma şansı bulamayan Arda Turan, Barcelona'da bir geleceği olmadığına kanaat getirdi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Valverde'den bir dakika bile alamayan Milli futbolcu, Ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak.

Gazete, Galatasaray'ın ilk opsiyon olduğunu ancak adı açıklanmayan birkaç kulübün daha oyuncuyla ilgilendiğini yazdı. Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmasının yine de kola olyamaycağını belirtirken buna neden olarak oyuncunun Barcelona'ya getirdiği maliyeti gösterdi.

Katalan ekibinin Arda'yı ucuza satmayacağını yazan gazete Milli futbolcunun yönetimden bonservisinde indirim isteyeceğini iddia etti.

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