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Katarlılardan Zidane'a 4 yıl için 200 milyon euro

Real Madrid'i bırakan 45 yaşındaki çalıştırıcının kısmeti açıldı.

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Fransız hocaya, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olması için 4 yıllığına 200 milyon Euro önerdi. Zidane cephesi ise bu teklif sonrasında sessizliğini koruyor 

Mısırlı dolar milyarderi Naguib Sawiris'in attığı 'Tweet'le ortaya çıkan gelişmeye göre Katar, milli takımın başına Zinedine Zidane'ı geçirmek istiyor. Fransız çalıştırıcı, üst üste 3. Devler Ligi şampiyonluğunu kazandığı Real Madrid'den sürpriz bir kararla kısa süre önce ayrılmıştı. Alman bilgiye göre Katar, ev sahipliğini yapacakları 2022 Dünya Kupası'nda milli takımın başında Zidane'ın olmasını istiyor. 

Zidane senelik 50 milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat önerildiği belirtildi. İspanyol medyası, toplam 200 milyon Euro'luk teklif sonrasında Zidane cephesinin sessiz olduğunu yazdı. AS gazetesi, Katarlı yetkililerin B planı olarak ise eski Barcelona'lı Xavi ile görüştüğünü sütunlarına taşıdı. Söz konusu teklif hayata geçerse 2.5 yıldır A takım düzeyinde çalışan Zidane, dünyanın en çok kazanan hocası olacak.

Real'in hedefinde Pochettino var 

Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, gözünü Tottenham'ın menajeri Mauricio Pochettino'ya dikti. 2014'ten bu yana İngiliz ekibini çajıştıran Arjantinli hoca, hem İspanyol hem de İngiliz medyasına göre favori. İspanya'da daha önce Espanyol'u çalıştıran Pochettino, "Kimse Real Madrid'e hayır diyemez, öyle değil mi" diyen bir gazeteciyi, "Belki bu senin için geçerli ama benim için değil" sözüyle terslemişti. 

EN ÇOK KAZANAN HOCALAR KULÜP YILLIK 

Jose Mourinho Man United 26 milyon Euro 

Marcelo Lippi Çin 22 milyon Euro 

Diego Simeone Atletico Madrid 21 milyon Euro 

Pep Guardiola Man City 20 milyon Euro 

Fabio Cannavaro G Evergrande 15 milyon Euro 

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