Kaya Peker'in babası Hidayet Peker vefat etti
Türk Telekom oyuncusu Kaya Peker'in babası Hidayet Peker vefat etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom'da forma giyen milli basketbolcu Kaya Peker'in babası Hidayet Peker, 71 yaşında vefat etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden Hidayet Peker'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmir Söke'de toprağa verilecek.
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