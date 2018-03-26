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Kaya Peker'in babası Hidayet Peker vefat etti

Türk Telekom oyuncusu Kaya Peker'in babası Hidayet Peker vefat etti.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom'da  forma giyen milli basketbolcu Kaya Peker'in babası Hidayet Peker, 71 yaşında  vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden  Hidayet Peker'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze  namazının ardından İzmir Söke'de toprağa verilecek.

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