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Volkan Demirel Adanaspor maçında takımda olmayan arkadaşlarını çok aradı

Fenerbahçe'nin deneyimli eldiveni Volkan Demirel, Adanaspor maçında kaybedilen 2 puanı takımda olmayan oyunculara bağladı.

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Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, 2-2 biten Adanaspor karşılaşmasının ardından öz eleştiri yaparak beklentileri karşılayamadıklarını dile getirdi. Beraberliğin hiç hesap etmedikleri bir sonuç olduğunun altını çizen tecrübeli file bekçisi, "Bu karşılaşmaya banko 3 puan gözüyle bakıyorduk. Ancak kendi sahamızda 2 puan kaybettik. Bizim için çok sürpriz oldu. Moraller alt üst... Hocamız da çok üzgün; bunu her haliyle belli ediyor" ifadelerini kullandı. Volkan , eksik oyuncuların çok olduğunu da belirtip, teknik direktör Advocaat'a destek verdi: "Volkan Şen, Kjaer sakat; Sow yok. Mehmet Topal da sakatlanıp çıkınca topu önde tutup adam eksiltecek oyuncumuz kalmadı. Omurgamız gitti. Advocaat da haklı, ne yapsın?"
 
BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK
 
Kaptan, bu hafta oynayacakları Başakşehir karşılaşmasına çok değişik duygularla çıkacaklarını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Bu maç rakibin gücü nedeniyle zaten çok zor bir maç olacak. Eksiklerimiz bu mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Ancak kazanmaktan başka çaremiz de yok. Sahada her şeyimizle mücadele edeceğiz. En önemli virajımıza giriyoruz desek yeridir. Kaybedersek her şey biter; ama kazanırsak yeniden başlarız."

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