Kolbeinn Sighthorsson Nantes'a geri döndü
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı müzmin sakat Kolbeinn Sighthorsson Fransa'ya geri döndü.
Sağ dizinde yaşadığı sorunun geçmek bilmemesi üzerine Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen İzlandalı golcü Kolbeinn Sighthorsson'un kulübü Nantes'a döndüğü açıklandı.
Salı günü Fransa'ya dönen Sighthorsson'un çeşitli sağlık kontrollerinden geçirileceği ve kalıp kalmayacağına doktorların raporuna göre karar verileceği öğrenildi.
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