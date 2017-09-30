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Kayserispor: 3 Bursaspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kayserispor, Bursaspor'u kendi evinde 3-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kayserispor, Bursaspor'u Kayseri Kadir Has Stadı'nda ağırladı.

Hızlı başlayan mücadelede 15. dakikada Güray'ın golüyle 1-0 öne geçen Kayserispor'a  Bursaspor 38. dakikada Ekong'la karşılık verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan Kana Bıyık 73. dakikada Kayserispor'u öne geçirdi. Maçta son sözü ise 88. dakikada attığı golle Mendes belirledi. Böylece Kayserispor, Bursaspor 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 14'e yükseltirken, Bursaspor 9 puanda kaldı.

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