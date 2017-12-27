Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin son anlarında sahada olay yaşandı.
Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor, Türkiye Kupası son 16 turunda David Badia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadelenin 5. dakikasında Deniz Kadah'ın attıığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skora tamamlandı.
Kayserispor, 2. yarıya hızlı başlayan taraftı. Sarı-kırmızılılar Umut Bulut'un 52. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Bu golden sadece 3 dakika sonra ilk golü atan Umut bu kez asist yaptı ve Deniz Türüç skoru 2-1'e getirdi. Kayserispor, 88. dakikada Ryan Mendes'le farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son anlarında konuk ekipte Maicon direkt, Diego Angelo ise 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve Antalyaspor mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, mücadeleyi 3-1 kazandı. İki takım rövanş mücadelesinde 16 Ocak 2018'de Antalya'da karşı karşıya gelecekler.
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