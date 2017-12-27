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Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin son anlarında sahada olay yaşandı.

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Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor, Türkiye Kupası son 16 turunda David Badia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadelenin 5. dakikasında Deniz Kadah'ın attıığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skora tamamlandı.

Kayserispor, 2. yarıya hızlı başlayan taraftı. Sarı-kırmızılılar Umut Bulut'un 52. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Bu golden sadece 3 dakika sonra ilk golü atan Umut bu kez asist yaptı ve Deniz Türüç skoru 2-1'e getirdi. Kayserispor, 88. dakikada Ryan Mendes'le farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son anlarında konuk ekipte Maicon direkt, Diego Angelo ise 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve Antalyaspor mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, mücadeleyi 3-1 kazandı. İki takım rövanş mücadelesinde 16 Ocak 2018'de Antalya'da karşı karşıya gelecekler.

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