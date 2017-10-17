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Kayserispor Asamoah ve Güray Vural'la yollarını ayırıyor

Kayserispor, devre arası transfer döneminde Asamoah Gyan'ın da içinde olduğu 4 oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

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Kayserispor, iki oyuncunun peşine düştü. Astra'dan Alexandru Lonita ve Steaua Bükreş'den William De Amorim ile temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, bu iki oyuncuyu ara trnsfer döneminde kadroya dahil etmek istiyor.

Steaua Bükreş takımından Brezilya'lı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ve Astra takımının kanat oyuncusu 28 yaşındaki Alexandru, Lonita tarsferi için girişimlerin olumlu geçtiği öğrenildi.

4 oyuncu yolcu

Sarı-Kırmızılı ekipte 4 oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak.Büyük umutlarla transfer edilen Asamoah Gyan, Bia, Dejan Meleg ve Güray Vural ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

(Sporx)

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