Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Erol Bedir, yaptığı açıklamada kendilerinin ligde Fenerbahçe'yi geçme ihtimallerinin, Fenerbahçe'nin şampiyon olabilme ihtimalinden daha fazla olduğunu söyledi.

İşte Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları...

''Ben Fenerbahçe'ye şu ana kadar yenilmedim, düşünmüyorum da. İkimizin de hedefi var. Fenerbahçe'nin de hedefi var bizim de var. Fenerbahçe'nin şu an hedefi şampiyonluk. Peki liderle arasında 9 puan var. Bizimle Fenerbahçe'yi geçmemiz için aramızda 7 puan var. Yenersek 4. Yani bizim Fenerbahçe'yi geçme ihtimalimiz, Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha fazla... Bizim daha fazla motive olmamız lazım. Biletlerin tamamı bitti.''

(Sporx)