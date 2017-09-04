Kayserispor, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i kadrosuna katmak istiyor

Wellinton'un sorunlu biçimde tek taraflı fesih yaparak ayrılmasının ardından sarı kırmızılı ekibin forvet hattında Asamoah Gyan ile Umut Bulut'un kalması üzerine Kayserisporlu yöneticiler, teknik direktör Marius Sumudica'nın da görüşünü alıp, önceliği yabancı olmak üzere bir santrafor almak için kolları sıvadı.

Kulüp Başkanı Erol Bedir, şu anda sarı kırmızılı yöneticilerin 3 ayrı ülkede belirlenen forvet adaylarıyla görüşme yaptıklarını belirtti. Bedir, '' Portekiz'in Brada takımından Nikola Stoilijkoviç'de başta olmak üzere, yönetici arkadaşlarımız 4-5 fornvet oyuncusuyla temas halinde. 8 Eylül'e kadar bir santrafor alacağız'' dedi.

Öte yandan, Kayserispor'un yerli forvet oyuncuları arasında Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'in de bulunduğu, bu konuda siyah beyazlı kulüpten haber bekledikleri de ifade edildi.

DHA