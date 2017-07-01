Kayserispor Cristian Sapunaru'yu kadrosuna kattı

Kayserispor, Porto başta olmak üzere Avrupa’nın önemli takımlarında top koşturan, 22 kez Romanya Milli Takımı forması giyen sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayan Sapunaru ve kulübüyle dün gece anlaşma sağladı.

Tecrübeli futbolcu, hocası Mario Sumudica ve takım arkadaşı kaleci Silvio gibi Kayserispor’u seçerek, Romanya’da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Romanya Milli Takımı'nda ve Astra kulübünde kaptanlık görevleri de üstlenen Sapunaru, Pazartesi günü Kayseri’ye gelerek antrenmanlara katılacak. Kayserispor’un hazırlık kampı devam ederken, Pazartesi günü Sapunaru ve Sion kulübünden alınan Dia’nın yanı sıra Adana Demirspor’dan transfer edilen ve 3'er yıllık imza atan genç oyuncular sol bek Oğuzhan ile Bandırmaspor’dan Ömer de kadroya katılacak.

Kayserispor'un geçen sezon Galatasaray'dan aldığı, bu sezon kaptanlığı teslim ettiği Kayserili oyuncusu Umut Bulut da sözleşmesini bir yıl daha uzatan mukaveleyi imzaladı.

KANA BIYIK KAMPA KATILDI

Kayserispor yönetimi tarafından iki gündür çalışmalara katılmadığı için hakkında noter zaptı düzenlenen stoper Kana Bıyık, gecikmeli olarak Kayseri’ye gelerek antrenmana çıktı. Rumen teknik direktör, yönetim kurulunun 110 bin TL para cezasına çarptırdığı Kana Bıyık’ı fizyoterapistler eşliğinde düz koşu yaptırıp, takımdan ayrı çalıştırdı. 3 günden bu yana kampa katılmadığı 6'ncı Noter tarafından tutanağa geçirilen Welliton'un ise herhangi bir mazeret bildirmediği ifade edildi.

DHA