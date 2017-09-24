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Kayserispor deplasmanda 90+2'de attığı golle Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekip Kayseri 90+2'de bulduğu golle 1 puanı son anda kopardı.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Kasımpaşa Rangelov'la 38. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin son anlarına girilirken Kayserispor'da Atilla Turan 90+2'de yaklaşık 30 metreden müthiş bir golle takımına 1 puanı getirdi. Mücadelede bu sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e yükseltirken, Kayserispor da 11. puanını hanesine yazdırdı.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Neumayr, Mensah, Trezeguet, Rangel

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Erkan, Kucher, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Mendes, Badji, Deniz, Umut Bulut

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