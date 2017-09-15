Kayserispor evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Kayserispor - Antalyaspor maçında kazanan, 2-0'lık skorla Kayserispor oldu. Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış mücadelesi, Kadir Has Stadı'nda oynandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Badji ve 77. dakikada Umut Bulut'tan geldi. Antalyaspor'da Samuel Eto'o, 65. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Lung'u geçemedi.

Antalyaspor'da flaş transfer Samir Nasri, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken, yeni transfer Vainqueur ise 2. yarıda oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından Kayserispor Galatasaray maçının ardından oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve puanını 10 yaptı. Antalyaspor ise, 5. haftada da galibiyetle tanışamadı ve 3 beraberlikle, 3 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.