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Kayserispor, evinde Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında K. Karabükspor'u 3-2 mağlup etti.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Mücadelede ilk golü 21. dakikada Leandrinho'yla Karabükspor buldu. Fakat bu gole çabuk reaksiyon gösteren ev sahibi Kayserispor 28. dakikada Kravets'le beraberliği yakaladı. İlk yarı da 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında penaltı kazanan Kayserispor 48. dakikada Deniz Türüç'le 2-1 öne geçti. 56. dakikada ise Kravets yine sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelenin 88. dakikasında ise Karabükspor farkı Skulasson'la teke indirdi. Fakat kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 41'e yükseltirken, Karabükspor 12 puanla son sırada kaldı. 

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