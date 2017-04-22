Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 28. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kayserispor Ankara'da karşılaştı.
Gençlerbirliği, 23. dakikada kaleci Muammer Yıldırım'ın büyük hatası sonucu 1-0 öne geçti.
Golden 10 dakika sonra ev sahibi ekip, Serdar Gürler'le skoru 2-0 yaptı.
Mücadelenin 37. dakikasında Kayserispor Deniz Türüç'ün penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gençlerbirliği 2-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 39'a çıkardı. 15. sıradaki Kayserispor ise 27 puanda kaldı.
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