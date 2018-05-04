Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Isınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile minyatür kale maç yapıldığı bildirildi. Antrenmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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