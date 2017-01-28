Mehmet Topal Kayserispor maçında sahada olacak

Ligin en kritik maçlarından birinde Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışına tekrar ortak oldu. Sarı-lacivertliler bu haftaki Kayserispor maçını da kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Teknik direktör Dirk Advocaat, zorlu deplasman maçında Medipol Başakşehir mücadelesinin taktiğini uygulamayı düşünüyor.



ALPER HEM KANATTA OYNUYOR HEM DE ORTA SAHAYA YARDIM EDİYOR

Birçok kez Alper Potuk’un kanat oyuncusu olmadığını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, yine de genç yıldızına bu maçta sol kanatta yer vermişti. Ancak Alper, kanatta oynamasına rağmen orta saha özelliklerini çok sık kullandı ve merkezdeki Salih Uçan’a yakın oynadı. İkili birlikte takımın hücum organizasyonlarını yönlendirdi. Böylelikle bu bölgede yaşanan yaratıcılık sıkıntısı da çözülmüş oldu.

MEHMET TOPAL KAYSERİSPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK



Deneyimli çalıştırıcı benzer şekilde yarınki maçta da aynı taktiksel anlayışla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Bu arada geçen haftaki diziliş ile sahaya çıkılabilmesi için Mehmet Topal ve Ozan Tufan’dan gelecek olumlu haber bekleniyordu. Sakatlığı olan iki yıldızın durumu merak ediliyordu. Mehmet Topal’dan müjdeli haber geldi. Dün takımla çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor. Böylelikle orta sahada Mehmet Topal, Souza ve Salih üçlüsünden oluşurken Alper de kanatta forma giyebilecek.

Eğer Mehmet Topal yetişmeseydi orta sahadaki sıkıntı yüzünden Alper’in kanatta oynaması çok zor olacaktı.