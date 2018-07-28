Kayserispor, Rajko Rotman'ı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon Göztepe forması giyen Rajko Rotman'ı kadrosuna dahil etti.
Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, Rajko Rotman ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2016-17 sezonunda da Kayserispor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rajko Rotman, geçen sezon Göztepe'de 27 maçta görev almış, 1 gol kaydetmişti.
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