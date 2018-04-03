Kayserispor Sumudica ile yola devam etme kararı aldı
5-0'lık F.Bahçe hezimetinin ardından istifa sinyali veren Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'nın görevine devam etmesi bekleniyor. Sözleşmesi devam eden Rumen hocanın mukavelesinde 500 bin euro tazminat maddesi bulunuyor. Sumudica'nın görevini bırakıp bu rakamdan feragat etmesi düşük bir ihtimal. İki taraf arasındaki ayrılık ancak karşılıklı anlaşmayla gerçekleşebilir. Yönetim ise Rumen hocayla yoluna devam etmek istediği açıkladı...
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, 5-0'lık F.Bahçe hezimetinin ardından "Benim için büyük bir utanç. 3 senelik kariyerimde hiç 5-0 kaybetmedim. Hayatımda daha önce hiç böyle bir utanç gecesi yaşamamıştım. Şu ana düşünmem gereken bir vakit. Yarın (bugün) kesin karar alacağım" diyerek ayrılık sinyali vermişti.
Rumen hocayı istifa noktasına getiren sebep belli oldu. Sezonun ilk yarısında alınan başarılı sonuçların ardından yönetimin ortaya koyduğu Avrupa hedefinin Sumudica üzerinde baskı oluşturduğu ve tecrübeli hocanın böyle bir patlama yaşadığı bildirildi. Sumudica yakın çevresine, "Anaokuluna giden çocuğu ben nasıl üniversiteye göndereyim? Avrupa hedefi, basamak basamak gerçekleşir" şeklinde dert yandığı öğrenildi.
Yolların ayrılması zor
Kayserispor Başkanı Erol Bedir dün gece "Sumudica'dan memnunuz. Kendisine güvenimiz tamdır. Yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı. Sözleşmesi devam eden Rumen hocanın mukavelesinde 500 bin euro tazminat maddesi bulunuyor. Sumudica'nın görevini bırakıp bu rakamdan feragat etmesi düşük bir ihtimal. İki taraf arasındaki ayrılık ancak karşılıklı anlaşmayla gerçekleşebilir. Rumen teknik adamın bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda görevine devam etmesi bekleniyor.
Sumudica'nın en farklı yenilgisi 6-0
Bu arada Sumudica'nın hocalık kariyerinde aldığı en farklı yenilginin 6-0 olduğu ortaya çıktı. Rumen hocanın bir dönem çalıştırdığı Gloria Bistrita, Braşov'a 6-0 mağlup oldu.
(Skorer)
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