Kayserispor yönetimi Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı
Fenerbahçe’ye 5-0 kaybettikleri maç sonrası istifa açıklaması yapan Marius Sumudica’nın akıbeti belli oldu.
Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Kayserispor Yönetimi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
BAŞKAN DA AÇIKLADI
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattıklarını açıkladı.
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