Kayserispor yönetimi Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam etme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Kayserispor Yönetimi, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

BAŞKAN DA AÇIKLADI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattıklarını açıkladı.