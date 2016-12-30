Kayserispor yönetiminde 2 istifa
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yöneticiler Mehmet Hızlıer ve Hüsamettin Üge'nin, istifa dilekçelerini kulübe gönderdiği bildirildi.
Açıklamada, istifaların kabul edildiği, Cemil Fener ve Ömer Özuzun'un yönetim kurulunda asil üyeliğe getirildiği kaydedildi.
Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.
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