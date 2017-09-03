Kayserispor'da Beşiktaş maçı sevinci yaşanıyor

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İstanbul'da Beşiktaş ile oynadıkları 1-1 biten özel maçtan gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını, sarı kırmızılı oyunculara 1'er gün izin verdiklerini söyledi

Milli maçlar nedeniyle verilen aradan yararlanarak İstanbul'da Beşiktaş ile oynadıkları özel maçta sarı kırmızılı takımın defansta yeni transfer Kucher'in de oynadığını belirten kulüp Başkanı Erol Bedir, "Beşiktaş'ta milli takıma davet edilen isimler dışında eksik yoktu. Bize gelince, Asamoah Gyan ve Mendes gibi milli takımlara giden 2 futbolcumuz dışında ideale yakın bir onbirle sahaya çıktık. Gerek verdiğimiz mücadele, gerek oyun performansı gerekse sonuç olarak güçlü rakibimiz özel karşılaşmada olsa, başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Kayserisporlu futbolcular bayram sonrası Sivasspor, deplasman maçı hazırlıklarına başlayacak. Sarı kırmızılı takımda Beşiktaş maçında yeni transfer Kucher defansta göz doldururken, Varela, Boldrin ve Badji dikkati çeken oyuncular olarak oldu.