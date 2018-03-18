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Kayserispor'da kaleci Silvia Lung, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olurken sarı-kırmızılı takımın kalecisi Silvia Lung Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
 
Kayserispor'un kaleci Silvia Lung, 90+2'de gördüğü kırmızı kartla cezalı durumda düştü. Sarı-kırmızılı ekipte 2. kaleci Muammer Yıldırım'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle Fenerbahçe maçında kaleyi Vedat Karakuş'un koruması bekleniyor. Fenerbahçe karşısında yedek kaleci de 2002 doğumlu Doğan Alemdar olacak.
 
Ayrıca maçta sarı kart gören Sapunaru da cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. (Ntv Spor)

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