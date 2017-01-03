Kayserispor'da kongre tarihi belli oldu

Ahmet Çalık Galatasaray'a transfer olamadı!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi için Galatasaray ile anlaşamadıklarını ve transferin iptal olduğunu açıkladı. Peki Ahmet Çalık, neden Galatasaray'a transfer olamadı? Detaylar haberimizde.