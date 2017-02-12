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Kayserisporlu futbolcular, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

Kayserisporlu futbolcular, TT Arena'da Galatasaray karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

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Takımının attığı iki golün de asistini yapan Deniz Türüç "Bizim lüksümüz yok; her maç bizim için önemli. Kazandığımız için mutluyuz. Galibiyeti hak ettik. 3-0'ı bulamadık kontrataktan. Mabiala ile her zaman anlaşıyorum. Kafa toplarına iyi çıkan bir oyuncu. Bu pozisyonlara idmanlarda çok çalışmıştık" dedi.

Erkan Kaş da "Bizim artık rakibimizin kim olduğu önemli değil. Puan kaybedecek, rakip ayıracak lüksümüz yok. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtırsak bu maçtan puan çıkaracağımızı biliyorduk. İyi oyunla. haklı bir galibiyet aldık. Hiç kimsenin 'tanışalım, tanışmayalım' diye bir durumu yok. Takıma yeni gelenler var ama herkes kendini bir mücadelenin içinde buldu. İyi bir uyum yakaladık" ifadesini kullandı.

Kayserispor'un yeni transferlerinden Varela ise "Önemli bir 3 puan aldık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Adaptasyon sürecini çabuk atlattım. Takımdaki herkes ve Kayseri halkı bana iyi davranıyor" şeklinde konuştu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk de maçın ardından "İyi bir takım olduk, daha da iyi takım olacağız. Rakibi iyi analiz ettik, dersimizi iyi çalıştık. Arkadaşlarımız sahada yüreğini ortaya koydu. Galatasaray'ın kafa toplarındaki zaafını değerlendirdik. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

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