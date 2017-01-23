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Herkes Nakoulma'yı konuşuyor

Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Nakoulma'nın Afrika Kupası performansı parmak ısırtıyor.

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Afrika Kupası'nda Burkina Faso, Gine Bissau'yu 2-0 yenerek çeyrek finalist olurken, Burkina Faso'da Nakoulma performansıyla maça damgasını vurdu. İkinci golde Bertrand Traore'ye asist yapan yıldız oyuncu, maçın adamı seçildi.
 
Bu karşılaşmada ilk golü ise Rudinilson Silva kendi kalesine attı. 

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