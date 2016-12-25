Kayserispor'dan önemli galibiyet

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karabükspor 2-0'lık skorla yenildi. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ile 84'te Welliton kaydetti.

TARTIŞILAN KIRMIZI KART VE PENALTI

Bir pozisyon maça damga vurdu... Karşılaşmanın 15. dakikasında savunma arkasına havadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Welliton bu topu kafa ile altıpas çizgisi önündeki arkadaşı Prejuce Nakoulma'a indirdi. Prejuce Nakoulma topu düzelterek vuruşunu yaptı ama Dany Nounkeu'ya çarpan top dışarı gitti.

Hakem Halil Umut Meler, Dany Nounkeu'nun topa elle müdahale ettiğini belirti ve Kamerunlu oyuncuyu kırmızı kart ile oyundan atarak Kayserispor lehine penaltı kararı verdi. Dany başta olmak üzere Karabüksporlu tüm futbolcular Halil Umut Meler'e itiraz ettiler ancak karar değişmedi. Kayserispor'da Deniz Türüç penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek takımı adına golü attı.

Takımın 10 kişi kalmasının ardından moral ve sayı olarak eksik kalan Karabükspor, rakibi karşısında etkili olamadı. İkinci devrede 1 gol daha bulan Kayserispor maçı kopartmasını bildi.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaptı ve 7 hafta sonra galip geldi. Karabükspor ise 18 puanda kalarak 3 puan hasretini 4 maça yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Karabükspor sahasında Akhisar Belediyespor ile oynayacak.