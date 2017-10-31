Kayserispor'dan son saniye golü yiyen Fenerbahçe'de fatura Aykut Kocaman'a kesildi

Sosyal medyada Aykut Kocaman'ın yaptığı değişikliklere büyük tepki oluştu. İşte sosyal medyadan bazı yorumlar:

Son dakikada yediğimiz gol ile değil, Aykut Kocaman’ı getirerek zaten kaybetmiştik şampiyonluğu!

Aykut Kocaman da limitini tüketmiş bulunuyor. Bu taraftarın önünde kimse duramaz bunu biliyor herkes

Kadıköy'de 70'inci dakikaya 3-1 önde girip takımı olduğu gibi defansa çeken Aykut Kocaman istifa et kardeşim. Bu taraftara yazık.

3-1'den sonra Aykut Kocaman, bir kez daha kafamıza vura vura "Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim" dedi.

Klasik bir Aykut Kocaman maçı izledik. Yaslan geriye ye golü. Fenerbahçe’nin büyüklüğünün farkına önce Aykut Kocaman varsın.

Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 2-0 öndeyken farka gidebilecekken 2-2'ye getirttiğin günden beri istemiyorum, affetmiyorum seni Aykut Kocaman.

Aykut Kocaman küçücük takımların hocasıdır. Neymiş iyi Fenerliymiş. Ben de iyi Fenerliyim beni de Fener'e hoca yapın o zaman!

Aykut Kocaman her hafta biraz daha gösteriyor neden Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını. Korkaksın Aykut Kocaman.

Aykut Kocaman seni istemiyoruz. Cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür sayın Aykut Kocaman!

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de çalışmadığı sürede sadece boş konuşmayı, dayanaksız vaat vermeyi öğrenmiş. Tek gelişimi bu. Gerisi çöp.

Haydi Aziz Yıldırım al Aykut Kocaman'ı da gidin, uzaklaşın, düşün Fenerbahçe'nin yakasından, rahat bırakın bizi yeter yeter yeter!

Profil fotoğrafı Aykut Kocaman olan tüm hesaplar da şu an hocada suç bulduğuna göre tartışacak bir şey yok.

110 yıllık fenerbahçe tarihinde Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman dönemine denk geldik.

Şans cesur olanların yanındadır Aykut Kocaman. Korkaklar da kaybetmeye mahkumdur. Sen kaybetmeye mahkumsun. Böyle Fenerbahçe hocası olmaz.

Aykut Kocaman langırt oynarken 1-0 öne geçse, skoru korumak için ilerideki adamları tornavida ile söküp gerideki çubuğa takar. Yazık!

Aykut Kocaman eğer biraz Fenerbahçe'yi seviyorsa bu gece istifa eder. Ne onun ne de başkanının bu sevgiye sahip olduğunu düşünmüyorum ama.

Aykut Kocaman takımı o kadar geri çekiyor ki sezon sonunda maçı sahanın dışında oynayacağız.