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Kayserisporlu taraftarlar, Volkan Demirel'e yabancı madde yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel maçın ikinci yarısında sıkıntılı anlar yaşadı.

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İkinci yarıda geçtiği kalenin arkasındaki tribünden tepkiler alan tecrübeli eldivene yabancı maddeler yağdı.

Sert cisimlerin atıldığı Volkan, bu cisimleri tekrar dışarı attı. Tecrübeli file bekçisi topu her aldığında da ıslıklar yükseldi. Maç boyunca tribünler ile Volkan Demirel arasında gerginlik devam etti. Zaman zaman tribünlerden küfürlerle karşılaşan Volkan'a sürekli olarak yabancı madde atıldı. Bir ara yanıcı maddeler de sahaya atıldı.

Kayserispor'un kaptanları olaya müdahale etmek istedi. Hakem Ümit Öztürk maçı durdurdu. 54.dakikada duran oyun sonrası bir süre gerginlik devam etti.

(Skorer)

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