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Amedsporlu futbolcu Şehmus Özer, donarak hayatını kaybetmiş

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Şehmus Özer'in ölümüyle ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

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Türkiye'de birçok takımın formasını terleten ve kariyerine Amedspor'da devam eden 36 yaşındaki tecrübeli golcü Şehmus Özer'in hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
 
Milliyet'te yer alan habere göre Şehmus'un ölümüyle ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.
 
Habere göre Şehmus Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş.
 
OTOPSİDEN ÇIKAN SONUÇ KAHRETTİ
 
Yapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.

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