Kees Vos: Milan, Lazio, Valencia, Marsilya ve Everton Oğuzhan Özyakup'u takip ediyor

BU sezon Beşiktaş’la sözleşmesi biten ve yeni mukavele için yönetimle temasları süren Oğuzhan Özyakup’un durumunun 2 haftaya kadar netleşeceği bildirildi. İngiltere’de pek çok kulüple ismi anılan Oğuzhan’a en son İtalya’dan Milan ve Lazio’nun talip olduğu öne sürüldü. Ozzie’nin menajeri Kees Vos, “Ben Lazio, Marsilya, Everton, Milan ve Valencia’nın izlediğini biliyorum. Bunu teyit ettim. Gelecek 2 hafta içinde karar vereceğiz” açıklaması yaptı.

BAŞKA TÜRK KULÜBÜ YOK

Milli yıldızın Türkiye’de menajerlerliğini yürüten Yalçın Sarıkaya ise haber1903.com’a, genç yıldızın Türkiye’de herhangi bir takıma gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Yurt dışındaki transfer içinse açık kapı bırakan Sarıkaya şu ifadeyi kullandı: Oğuzhan’ın Türkiye’den Beşiktaş haricinde herhangi bir takım ile görüşmesi olmadı, olmayacak. Oğuzhan Beşiktaş’ın oyuncusu.