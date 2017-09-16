Kemal Özdeş: Galatasaray'ı durdurduk ama...

Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından konuk ekibin teknik adamı Kemal Özdeş, yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

İşte Kemal Özdeş'in beIN Sports'a yaptığı açıklamalar:

"Galatasaray'ın oynadığı ilk 4 maça bakarsanız, ilk 30 dakikada baskı kurma ve dikine kurma çabaları vardır. Bu bizim pas yapmamıza engel oldu. İlk 45 dakikada Galatasaray'ın ataklarını durdurduk ama bekleri ileri çıktı. Daha farklı bir oyun oynadılar. Bugün bize en büyük problem, kontra atak yapamamak oldu. Terse ve arkaya top atamadık. Savunmayla çok enerji kaybettik. Galatasaray'ın baskıdan sonra çok düşeceğini düşünüyorduk.

Basit bir hatayla içeri 1-0 geriye düştük. İkinci yarıda çok pozisyon bulamadık belki ama daha atak göründük. Çok kırılma anında bir dakikada Galatasaray kritik bir gol buldu. O gol olmasa, son 15 dakikada tehdit edebilirdik. Bugün sadece savunma yaptık, hücumdan memnun değildim. Çok daha etkili hücum oyuncularım var. Bundan önceki haftalarda bunu daha net gerçekleştirdiler. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oyunumuzu düzeltip standarta döneceğiz."