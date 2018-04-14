Kemal Özdeş: İç sahada kazanmaktan dolayı mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, hedeflerinin bir adım gerisine yaklaştıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "İç sahada kazanmaktan dolayı mutluyum. İki dış saha maçında kazandıktan sonra bugün de kazanmak önemliydi." dedi.

Savunma yapan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade eden Özdeş, "Savunmayı aşmak için üretken olmamız lazımdı. İlk yarı doğru yerleşememek ve beklerimizin orta yapmakta ısrar etmesi top kayıplarına sebep oldu. İkinci yarıda doğru yerleştik ve rakibin blokları arasına oyuncu sokarak, savunma arkasına koşarak istediğimiz skoru bulduk. Hedeflediğimiz noktanın bir adım gerisine yaklaştık. Kalan 5 maçımızı da final gibi oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdeş, sözleşmesi tek taraflı feshedilen Markus Neumayr ile ilgili olarak, "Markus karakterli ve önemli bir oyuncumuzdu. Oynadığı dönemde asist ve golleriyle çok katkılarda bulundu. Sözleşmesinde 15 Nisan'a kadar karşılıklı fesih maddesi vardı. Biz de o maddeden yararlanarak gelecek yıl kadroda düşünmediğimiz için opsiyonu kullandık ve böyle bir ayrılık yaşandı. Gelecek yılın planlamasına başladık." değerlendirmesinde bulundu.