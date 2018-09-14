Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kemal Özdeş: Yeniden başlayacağız, ders alacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray maçı sonrası konuştu. İşte Kemal Özdeş'in sözleri...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Mağlubiyetle ilgili konuşan Kemal Özdeş, "Yediğimiz ilk gol ve daha sonrasında bir şeyi kaybetme duygusu bu skora neden oldu. İlk golün hemen arkasından ikinci golü yedik. Kendi oyunumuzu oynama düşüncemizi yitirdik." dedi.
 
"ONLARIN STRATEJİK YAPTIĞI BİR ŞEY"
 
Galatasaray'ın karşısında sakinliklerini koruyamadıklarının altını çizen Kemal Özdeş, "Finallerde iyi işler yapabilseydik, ilk yarıda daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. Golü yediğimiz ana kadar ikinci yarıda işler istediğimiz gibiydi. Devre arasında gerginlik oldu, onların stratejik olarak yaptığı bir şey. Oyuncularıma sakin olmamız gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.
 
"YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ, DERS ÇIKARACAĞIZ"
 
Sözlerine devam eden Kemal Özdeş, "Faulde tartışma oldu, bu konsantrasyon kaybına neden oldu. Bunun olmaması gerekiyordu. Takımım kazanmak için oynadık ama ikinci golden sonra her top atak oldu. 4'te 4 de yapan da bu oyuncular. Yeniden başlayacağız, bunu yapabilecek güçteyiz. Buradan ders çıkaracağız. Duyguyu yönetmenin dersini çıkaracağız. Bence bugün Galatasaray bunu çok iyi kullandı. Galatasaray bugün kazanmayı hak etti. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tuz gölündeki roket yarışları nefes kesti

Tuz gölündeki roket yarışları nefes kesti

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Siyah incirin bilinmeyen faydaları

Siyah incirin bilinmeyen faydaları

Rusya'dan dünyaya gözdağı!

Rusya'dan dünyaya gözdağı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA