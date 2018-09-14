Kemal Özdeş: Yeniden başlayacağız, ders alacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Kemal Özdeş, "Yediğimiz ilk gol ve daha sonrasında bir şeyi kaybetme duygusu bu skora neden oldu. İlk golün hemen arkasından ikinci golü yedik. Kendi oyunumuzu oynama düşüncemizi yitirdik." dedi.

"ONLARIN STRATEJİK YAPTIĞI BİR ŞEY"

Galatasaray'ın karşısında sakinliklerini koruyamadıklarının altını çizen Kemal Özdeş, "Finallerde iyi işler yapabilseydik, ilk yarıda daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. Golü yediğimiz ana kadar ikinci yarıda işler istediğimiz gibiydi. Devre arasında gerginlik oldu, onların stratejik olarak yaptığı bir şey. Oyuncularıma sakin olmamız gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ, DERS ÇIKARACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Kemal Özdeş, "Faulde tartışma oldu, bu konsantrasyon kaybına neden oldu. Bunun olmaması gerekiyordu. Takımım kazanmak için oynadık ama ikinci golden sonra her top atak oldu. 4'te 4 de yapan da bu oyuncular. Yeniden başlayacağız, bunu yapabilecek güçteyiz. Buradan ders çıkaracağız. Duyguyu yönetmenin dersini çıkaracağız. Bence bugün Galatasaray bunu çok iyi kullandı. Galatasaray bugün kazanmayı hak etti. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.